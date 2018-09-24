"Лаборатория Касперского" зафиксировала вредоносную активность на iOS-устройствах

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую вредоносную активность мобильного банковского троянца Roaming Mantis. Первоначально он применял метод подмены DNS и заражал смартфоны на базе Android по всему миру, теперь зловред атакует и iOS-устройства.

Недавно выяснилось, что Roaming Mantis начал похищать учётные данные пользователей iOS при помощи фишинга. Когда жертвы обращаются к странице с iOS-устройства, их перенаправляют на поддельный сайт, где злоумышленники крадут идентификатор пользователя, пароль, номер банковской карты, её срок действия и код CVV. Также вредонос начал атаковать гаджеты на базе iOS с целью веб-майнинга. В частности, его основной инструмент — сервис криптовалютного майнинга CoinHive, посредством которого прежде троянцем заражались ПК.

По наблюдениям исследователей "Лаборатории Касперского", основной мотив злоумышленников — быстрое получение прибыли. Например, при распространении троянца они поочерёдно используют фишинговый сайт и страницу веб-майнинга в зависимости от того, какой способ принесёт больше денег в каждом конкретном случае. Помимо всего прочего, Roaming Mantis расширил свои методы атаки и уклонения от обнаружения. Изначально после подмены DNS жертвы перенаправлялись на IP-адреса мошенников, с которых устанавливались вредоносные приложения facebook.apk или chrome.apk. Недавно киберпреступники заменили facebook.apk на sagawa.apk, а для его распространения стали применять арендованную службу спуфинга, основанного на подмене номеров отправителя SMS-сообщений.

"Мы предупреждали, что Roaming Mantis явно предназначен для атак на возрастающее число пользователей, - подчеркивает антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сугуру Ишимару. - Зловред заражает устройства на базе Android, занимается фишингом и даже пытается использовать iOS-гаджеты для криптомайнинга. Кроме четырёх азиатских языков, Roaming Mantis теперь использует 27, распространённых в Европе и на Ближнем Востоке".

Roaming Mantis атакует роутеры и устройства на базе Android и iOS. Чтобы защитить все устройства от этого вредоносного ПО, "Лаборатория Касперского" рекомендует придерживаться нескольких основных правил: