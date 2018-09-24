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Образование и работа

Самарских безработных приглашают на бесплатное обучение

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр занятости населения Самары объявляет набор на бесплатное обучение безработных граждан. Жители города, потерявшие работу, смогут обучиться по следующим направлениям:

— водители категорий В, С, Е и водитель погрузчика;
— управление складским хозяйством
— швея;
— разработка и дизайн веб-сайтов;
— основы предпринимательской деятельности;
— международные стандарты финансовой отчетности;
— оператор котельной;
— специалист по кадрам;
— ландшафтный дизайн;
— дизайн интерьера;
— контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление закупками (№ 44-ФЗ);
— компьютерный дизайн;
— оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы;
— основы массажа;
— сметное дело;
— бухгалтер;
— швея

Обращаться по адресам: ул. Фрунзе, д. 115-117, подъезд № 4, кабинет 14, т.: 201-44-58, ул. Ново-Вокзальная, д. 213, кабинет № 22, т.: 201-44-95

Теги: работа занятость безработные центр занятости населения Самара

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