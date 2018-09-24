Самарских безработных приглашают на бесплатное обучение

Центр занятости населения Самары объявляет набор на бесплатное обучение безработных граждан. Жители города, потерявшие работу, смогут обучиться по следующим направлениям:

Обращаться по адресам: ул. Фрунзе, д. 115-117, подъезд № 4, кабинет 14, т.: 201-44-58, ул. Ново-Вокзальная, д. 213, кабинет № 22, т.: 201-44-95



