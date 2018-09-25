Более 60% отпускников Самарской области провели летний отдых в России

По данным службы исследований HeadHunter, ежегодный оплачиваемый отпуск брали летом этого года 73% участников опроса. Из них после отдыха вернулись к работе 48%, а для 25% это был последний отпуск перед увольнением. 5% работников отгуляли все дни весной. 2% отложили отпуск на конец года.

Не были в отпуске и до конца года брать его не планируют 7% жителей области. Всего 2% респондентов Самарской области отдыхали зимой (январь–февраль 2018).

В медицинской и юридической отрасли больше всего работников, берущих отпуск летом. Весной преимущественно отдыхали самарские руководители и топ-менеджеры.

Почти половина из тех, кто отказался от отдыха в этом году, сделали это по финансовым соображением. Так, 48% местных работников не хотят идти в отпуск, так как не могут позволить себе куда-нибудь съездить. В 2017 году этот показатель был на 2% меньше. В числе других причин - слишком много работы, которую не на кого оставить; нежелание терять в зарплате; экономия дней на длительную поездку; расчет на получение хороших выплат в случае увольнения. Среди работников, оставшихся без отпуска, больше всего занятых в автомобильном бизнесе (19%), также это сотрудники строительной сферы (13%), ИТ-специалисты (12%) и представители сферы туризма и гостеприимства (11%).

В этом году жители Самарской области возглавили рейтинг тех, кто летний отпуск провел путешествуя по России. Так ответили 63% респондентов. По числу тех, кто в отпуске остался дома (19%), работники области в этом году на третьем месте (первые две позиции у Татарстана и Краснодарского края). Всего 16% отправились заграницу. Столько же провели отпуск в походах и поездках в пригород.

Профессиональные сферы, где доля отдохнувших за границей превышает долю посетивших курорты России, — топ-менеджмент, IT и маркетинг. Одинаковые доли и тех, и других — в сфере искусства и развлечений (по 41%). Отдыхавших дома больше всего среди представителей науки и образования. Эта же профобласть занимает третье место по числу недовольных летним отпуском (16%). Больше всего довольных отпуском среди представителей топ-менеджмента и управления персоналом.

34% местных работников не успели набраться сил и хотели бы отдохнуть побольше. Чаще других так отвечали специалисты по бухгалтерскому и управленческому учету. Не почувствовали, что отпуск у них действительно был, 20% работников транспортной сферы. 20% респондентов Самарской области после выхода на работу из отпуска боролись с желанием уволиться. Это на 5% меньше, чем в прошлом году. Больше всего страдающих послеотпускной депрессией среди молодых специалистов (29%), сотрудников банков и HR-менеджеров (по 26%).