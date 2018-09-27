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Отдых в России Отдых

В октябре пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать в поездах за полцены

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29, 30 сентября и 1 октября для пассажиров старше 60 лет будет действовать скидка 50% на покупку купейных билетов в поезда дальнего следования.

Совершить поездки по сниженной цене можно будет в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 1 по 31 октября 2018 года.

Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Оформить проездные документы можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". В случае приобретения документа через Интернет скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

Скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг. Более подробную информацию о предложении пассажиры также могут получить в кассах дальнего следования и сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" - "Акции (специальные тарифы)".

Теги: РЖД акция поезд транспорт пожилые билеты

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