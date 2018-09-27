В октябре пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать в поездах за полцены

29, 30 сентября и 1 октября для пассажиров старше 60 лет будет действовать скидка 50% на покупку купейных билетов в поезда дальнего следования.

Совершить поездки по сниженной цене можно будет в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 1 по 31 октября 2018 года.

Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Оформить проездные документы можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". В случае приобретения документа через Интернет скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.