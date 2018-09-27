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Образование и работа

В Самаре услуги нянь одни из самых недорогих в стране

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис объявлений "Юла" проанализировал предложения об услугах нянь в разных регионах страны в этом году. Оказалось, что в Самаре няни одни из самых недорогих в стране — 160 руб. за час работы. Это в 1,7 раза дешевле, чем в городе с самыми высокими ценами на услуги нянь.

Как следует из результатов исследования, дешевле всего услуги няни оказались в Воронеже (в среднем 130 руб. в час), а также Челябинске (135 руб.) и Волгограде (140 руб). А больше всего за няню придется заплатить родителям из Москвы, Хабаровска (в среднем 260 руб. в час) и Липецка (270 руб.).

Самыми высокооплачиваемыми в Самаре оказались няни со знанием английского языка. За свои услуги они просят в среднем 300 руб. в час. Дешевле на "Юле" стоит автоняня  — 200 руб. В топ-3 самых дорогих нянь также вошли дневные няни. Их средняя стоимость в Самаре — 190 руб. за час работы. А вот дешевле всего самарским родителям обойдутся услуги сопровождающей няни — в среднем 120 руб. в час.

Теги: Юла няня услуги Самара

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