Волга Ньюс подвел итоги рыболовного конкурса "Лови удачу за хвост!"

Утром 1 октября информационный портал "Волга Ньюс" и рыболовный магазин Crazy Fish провели итоги розыгрыша обещанных призов среди участников конкурса "Лови удачу за хвост!" В числе победителей оказалось больше 20 жителей Самарской области.

К сожалению, при съемке видео память телефона закончилась в самый неподходящий момент, и этого никто не заметил. Но поверьте, все происходило честно, за процессом наблюдало несколько человек из конкурсной комиссии. И о накале страстей можно судить хотя бы по тому, сколько участников было "отбраковано" за то, что не до конца выполнили условия конкурса.

Тем не менее, хочется передать больше спасибо всем, кто вступил в нашу новую группу "Лови удачу за хвост!" ВКонтакте и поделился на своих страничках новостью о розыгрыше. В самое ближайшее время мы порадуем вас отличными новостями, так что присоединяйтесь! А пока, наши победители.

Набор силиконовых приманок Crazy Fish выиграли Татьяна Аношина, Ирина Зверева и Алексей Шепелев.

Прикорм серии "Река" от фирмы Delfi достается обладателям следующих ников ВКонтакте:

Солнцезащитные поляризационные очки Solano достались Дмитрию Алексееву.

И, наконец, бесплатную рыбалку с фотосессией на пруду "Малое Снежное" выиграл Владимир Геращенко.

Поздравляем всех победителей и сообщаем, что рыболовные призы можно забрать до конца октября в магазине Crazy Fish на пересечении улиц Красноармейской и Буянова. С обладателем главного приза свяжемся в ближайшее время и пригласим его на чумовую рыбалку. Ждите новых фоторепортажей!