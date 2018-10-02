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Жителей региона не коснется увеличение коммунальных платежей из-за отсутствия общедомовых приборов учета Сколько нитратов в дынях на самарских прилавках? Как не ошибиться при выборе компании по ремонту техники Самарчанка отсудила у Ozon.ru 167 тысяч за неисправный MacBook В Самаре открылся Центр по защите электронных прав граждан

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Жителей региона не коснется увеличение коммунальных платежей из-за отсутствия общедомовых приборов учета

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошлой неделе самарский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" распространил информацию, что в сентябре 2018 года намерен доначислить управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Самары и Тольятти плату за тепло и горячую воду с учетом повышающих коэффициентов на норматив потребления. С поправкой, что это произойдет только с теми УК, ТСЖ и ЖСК, что не установили общедомовые приборы учета в свои дома.

"В соответствии с действующим законодательством наличие общедомовых приборов учета (ОДПУ) является обязательным. В случае его отсутствия и при наличии технической возможности установки, ежемесячные расчеты производятся с применением повышающего коэффициента за тепло - 1,1, за горячую воду - 1,5. Увеличение счетов управляющие компании могут перераспределить на собственников жилья. В связи с этим необходимо проверить свои УК, ТСЖ и ЖСК на наличие общедомовых приборов учета (если же счетчики отсутствуют, то необходимо потребовать операторов ЖКХ произвести их монтаж)", — сообщали энергетики.

Эта информация всерьез обеспокоила жителей области. Но, как ни странно, спустя несколько дней пресс-релиз с сайта самарского филиала "Т Плюс" исчез. Одновременно на официальной странице областного минэнерго была опубликована официальная позиция по данному вопросу.

"Самарский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" в сентябре выполнит начисления за тепло и горячую воду управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Самары и Тольятти с учетом повышающих коэффициентов на норматив потребления, - говорится в релизе. - Это касается тех жилищных организаций, которые не установили ОДПУ до 1 сентября 2018 года. Согласно Пункту 22 Постановления №124 от 14 февраля 2012 г. "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами" этот коэффициент ресурсники могут выставить управляющим организациям. Граждан это никак не касается, на них перевыставить УК не могут. В случае увеличения счетов собственникам жилья жителям региона рекомендуется обращаться в Государственную  жилищную инспекцию".

Как сообщают в министерстве, в Самарской области сегодня 21 085 многоквартирных домов. Из них более 64% оснащены общедомовыми счетчиками на отопление. 8648 МКД получают коммунальный ресурс "Горячая вода", из них около 60%  имеют общедомовые приборы учета. Посмотреть, оснащен ли ваш дом общедомовым счетчиком, можно в системе ГИС ЖКХ.

"При наличии технической возможности УК, ЖСК, ТСЖ обязаны устанавливать обещедомовые приборы учета и следить за их исправностью, своевременно производить поверку и замену. Те же исполнители коммунальных услуг, кто проигнорировал постановление Правительства, будут платить на 10% больше за тепло и на 50% — за  ГВС", — отмечает директор Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.

При установленных приборах учета и своевременной передаче показаний, повышающий коэффициент не применяется. Начисления производятся по показаниям приборов учета и установленным тарифам, - поясняют в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

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А вот нашим собственникам в квитанциях на оплату ЖКУ УК требуют оплатить за водопотребление и водоотведение, но воду брать даже на помывку полов в лестничных клетках-негде!Водоразборного Крана нет... и уборщица просит дать ей воды обращаясь в квартиру... Полить цветы в газоне тоже только с квартиры. Весело?

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