Роспотребнадзор урезонил пять самарских гостиниц, пытавшихся нажиться на футбольных болельщиках

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области накануне и во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 вели ежедневный мониторинг отелей, гостиниц и хостелов, предоставляющих услуги гостям региона. И вот что им удалось выяснить.

В ходе проверок были получены данные, что на время проведения чемпионата ряд организаций, мягко говоря, требовали с гостей за размещение намного больше денег, чем имели право (согласно постановлению правительства Российской Федерации от 10.02.2016 № 89). Так, бронь номера "эконом" в трехзвездочной гостинице "Ниагара", расположенной на ул. Победы, 81, на сайте www.booking.com при предварительном заказе в марте 2018 года стоила 10 тыс. рублей в сутки при максимальной цене для такой категории гостиниц — 6310 рублей. Отель "Тоника" (три звезды) на ул. Ленинградской, 86 также попал в число завышающих цены. При предварительном заказе на "Букинге" в феврале отель предлагал номер класса "эконом" за 6400 рублей. Еще одна трехзвездочная гостиница "Современник", расположенная на ул. Советской Армии, 238а, при предварительном заказе в январе на своем официальном сайте предлагала номер "Стандарт" по цене 7,2 тыс. рублей за сутки проживания.

В Самаре ищут способы привлечения новых туристов У всех жителей областного центра еще свежи в памяти толпы иностранных туристов, гуляющих по улицам в дни чемпионата мира по футболу. Ощущение праздника, дополнительные доходы, невиданная чистота и всеобщая благоустроенность. Как использовать этот опыт и привлечь в Самару новых гостей, представители городской администрации обсудили с иногородними экспертами.

При мониторинге отеля "Граф Орлов" (ул. Куйбышева, 88) эксперты установили, что при предварительном заказе в июне на том же сайте номер класса "Полулюкс" стоил 27,7 тыс. рублей при максимально возможной цене — 10750 рублей. Наконец, гостиница "Радиоцентр" (без звезд) завысила цены на booking.com более чем в два раза. В июне при бронировании на июль стоимость гостиничных услуг в номере "Люкс" здесь составила 15 тыс. рублей при максимально возможной — 6310.

Стоит заметить, что если сравнивать Самару с другими городами — хозяевами ЧМ-2018, то столица 63-го региона этим летом показала себя в части размещения гостей на достойном уровне. Среди самых злостных нарушителей оказались отельеры Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи и Калининграда, где накрутка цен переваливала за 500% от установленных законом, а кое-где и больше 1000%. Так, к примеру, в Калининграде "Оранжевый дом" на ул. Чаадаева, 1 предлагал апартаменты за 44,9 тыс. в сутки вместо максимально возможных для своей категории 2,4 тыс. рублей.

Людмила Власова, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

— В отношении пяти гостиниц были составлены и направлены в суд исковые заявления о признании действий в отношении неопределенного круга потребителей противоправными. Все иски были удовлетворены: суд обязал отели и гостиницы прекратить завышать цены на гостиничные услуги.