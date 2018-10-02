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Телевидение, связь, Интернет Технологии

Создана первая программа по информационной безопасности для школьников

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Лаборатория Касперского" и группа компаний "Просвещение" заключили соглашение о стратегическом партнёрстве с целью развития образования в сфере информационной безопасности. В рамках этого сотрудничества компании будут заниматься созданием совместных учебно-методических пособий и реализацией исследовательских проектов.

Первым результатом такого сотрудничества стало специальное учебное пособие "Информационная безопасность, или На расстоянии одного вируса", которое в первое время будет использоваться для занятий в московских школах в рамках проекта "Математическая вертикаль" для организации внеурочной деятельности. Автором учебника выступила Мария Наместникова — эксперт "Лаборатории Касперского" по детской безопасности в интернете. А в выборе его названия принимали участие старшеклассники школы №1409.

Пособие включает в себя три раздела (7-9 класс) и содержит как теоретический, так и практический материал — контрольные вопросы и задания. Также было разработано соответствующее методическое пособие для учителей, которое появится на официальном сайте "Просвещения".

"Наша задача — создавать самые качественные, актуальные и востребованные продукты для образовательной отрасли. Будь то учебные пособия или проект новой школы для одного из регионов страны. "Просвещение" вкладывает существенные средства в исследования и разработки в этой области. Логично, что учебник по кибербезопасности мы создали с ведущей компанией рынка, — подчеркнул Михаил Кожевников, первый вице-президент группы компаний "Просвещение".

"Своей основной задачей "Лаборатория Касперского" видит не только защиту пользователей от всевозможных угроз, но и их обучение основам кибербезопасности. При этом сегодня в таких знаниях всё больше нуждаются не только взрослые, но и подрастающее поколение. Только по нашим данным, 85% российских школьников в возрасте 7-18 лет не могут обойтись без гаджетов. Поэтому мы рады сотрудничеству с "Просвещением" — крупнейшим российским специализированным издательством учебной и педагогической литературы, которое имеет колоссальный опыт в создании обучающих материалов. Надеемся, что вместе мы сможем сделать цифровой мир ещё более безопасным для детей", — отметил Сергей Земков, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ.

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