СРПП меняет расписание на ряде маршрутов

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, со 2 октября меняется расписание полуторачасовых прогулок по Волге на теплоходах "Москва". Теперь суда отправляются от Речного вокзала в понедельник, вторник, среду и четверг в 12.15 и 16.15, в пятницу, субботу и воскресение - в 12.15, 14.15 и 16.15.
Помимо этого с 3 октября произойдут изменения в расписании грузовой переправы Октябрьский спуск — Рождествено. Паром будет отправляться от Рождествено в 6.00, 9.30, 12.30 и 16.30, а от Октябрьского спуска — в 8.00, 11.00, 14.00 и 18.00.
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