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Отдых в России Отдых

Из Москвы в Самару на поезде можно добраться за 1199 рублей

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 11 октября билеты на поезда 049Й/050М Москва - Самара можно купить со скидкой.

Места в СВ по акции можно приобрести за 3999 рублей, а на верхние полки в купе - за 1199 рублей.

Скидки действуют на даты проезда с 2 по 31 октября.

Теги: Самара Москва РЖД поезд железная дорога транспорт акция скидки

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