Из Москвы в Самару на поезде можно добраться за 1199 рублей

До 11 октября билеты на поезда 049Й/050М Москва - Самара можно купить со скидкой.
Места в СВ по акции можно приобрести за 3999 рублей, а на верхние полки в купе - за 1199 рублей.
Скидки действуют на даты проезда с 2 по 31 октября.
До 11 октября билеты на поезда 049Й/050М Москва - Самара можно купить со скидкой.
Места в СВ по акции можно приобрести за 3999 рублей, а на верхние полки в купе - за 1199 рублей.
Скидки действуют на даты проезда с 2 по 31 октября.
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Последние комментарии
Даже в Саратове есть свои авиалинии
Согласно онлайн-табло у нас самолет рейс SU 1776 Москва-Самара уже прилетел в Самару, а на самом деле мы еще в Москве. Уж в этом то можно порядок навести