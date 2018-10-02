Из Москвы в Самару на поезде можно добраться за 1199 рублей

До 11 октября билеты на поезда 049Й/050М Москва - Самара можно купить со скидкой.

Места в СВ по акции можно приобрести за 3999 рублей, а на верхние полки в купе - за 1199 рублей.

Скидки действуют на даты проезда с 2 по 31 октября.