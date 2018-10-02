В "Экспо-Волге" открывается "Шарм-Profi"

С 4 по 7 октября в Самаре пройдет межрегиональная специализированная выставка индустрии красоты "Шарм-Profi осень". По мнению профессионалов, это просто рай для любого beauty-специалиста. Довольными будут все: и nail-дизайнеры, и косметологи, и парикмахеры и даже те, кто только определяется с выбором сферы деятельности.

Уже 13 лет подряд на 4 дня Самара превращается место встречи лучших мастеров красоты и здоровья. И этот год не исключение. Организаторы считают, что свыше 100 стендов по всем направлениям beauty-индустрии, на которых участники представляют свою продукцию и услуги, привлекут более 8000 посетителей.

В этом году пройдут сразу два грандиозных чемпионата: мастеров по моделированию бровей и массажистов. О новых трендах, а также о решении спорных вопросов участники форума узнают на лекциях по подологии и косметологии. Кстати, последняя представлена в этом году еще и мастер-классами по визажу и парикмахерскому искусству.

Отдельного внимания заслужила в этом году бизнес-тематика: от продвижения аккаунта в соцсетях до защиты своего бизнеса от недобросовестных сотрудников и внешних посягательств. Приглашенный спикер — Руслан Назипов, специалист-практик в области обеспечения комплексной безопасности предприятий индустрии красоты. Такую beauty-бомбу пропускать не стоит.