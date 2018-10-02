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Косметология и фитнес Красота и здоровье

В "Экспо-Волге" открывается "Шарм-Profi"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 7 октября в Самаре пройдет межрегиональная специализированная выставка индустрии красоты "Шарм-Profi осень". По мнению профессионалов, это просто рай для любого beauty-специалиста. Довольными будут все: и nail-дизайнеры, и косметологи, и парикмахеры и даже те, кто только определяется с выбором сферы деятельности.

Фото: ВК "Экспо-Волга"

Уже 13 лет подряд на 4 дня Самара превращается место встречи лучших мастеров красоты и здоровья. И этот год не исключение. Организаторы считают, что свыше 100 стендов по всем направлениям beauty-индустрии, на которых участники представляют свою продукцию и услуги, привлекут более 8000 посетителей.

В этом году пройдут сразу два грандиозных чемпионата: мастеров по моделированию бровей и массажистов. О новых трендах, а также о решении спорных вопросов участники форума узнают на лекциях по подологии и косметологии. Кстати, последняя представлена в этом году еще и мастер-классами по визажу и парикмахерскому искусству.

Отдельного внимания заслужила в этом году бизнес-тематика: от продвижения аккаунта в соцсетях до защиты своего бизнеса от недобросовестных сотрудников и внешних посягательств. Приглашенный спикер — Руслан Назипов, специалист-практик в области обеспечения комплексной безопасности предприятий индустрии красоты. Такую beauty-бомбу пропускать не стоит.

Теги: Назипов Руслан выставка красота косметология технологии Экспо-Волга Самара

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