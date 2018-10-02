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Недвижимость

Росреестр проведет прямую линию по регистрации долевок

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве управления Росреестра по Самарской области Сергей Лазарев 10 октября с 11 до 12 часов в рамках прямой линии ответит на вопросы о порядке регистрации договоров долевого участия в строительстве, сроках регистрации и возможности подачи документов в электронном виде.

Также он расскажет какие документы стоит проверить перед заключением договора участия в долевом строительстве. Телефон прямой линии — (846) 33-22-555.

Теги: Лазарев Сергей Росреестр прямая линия долевое строительство Самара

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