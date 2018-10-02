Росреестр проведет прямую линию по регистрации долевок

Начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве управления Росреестра по Самарской области Сергей Лазарев 10 октября с 11 до 12 часов в рамках прямой линии ответит на вопросы о порядке регистрации договоров долевого участия в строительстве, сроках регистрации и возможности подачи документов в электронном виде.
Также он расскажет какие документы стоит проверить перед заключением договора участия в долевом строительстве. Телефон прямой линии — (846) 33-22-555.
Последние комментарии
Я в это рыночное говно не пойду...
У них в официальной группе ничего не сказано про "Ашан", это там я так поняла кто-то из комментаторов просто так предположил. Я наоборот слышала что там не "Ашан" будет, а другой какой-то новый крупный гипермаркет