Росреестр проведет прямую линию по регистрации долевок

Начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве управления Росреестра по Самарской области Сергей Лазарев 10 октября с 11 до 12 часов в рамках прямой линии ответит на вопросы о порядке регистрации договоров долевого участия в строительстве, сроках регистрации и возможности подачи документов в электронном виде.

Также он расскажет какие документы стоит проверить перед заключением договора участия в долевом строительстве. Телефон прямой линии — (846) 33-22-555.