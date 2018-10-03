12 октября в Самаре организуют бесплатную экспресс-проверку на риск тромбоза

13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. Накануне, в пятницу в Самаре в седьмой раз пройдет масштабная социальная акция "День МНО" (день международного нормализованного отношения), в рамках которой пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови.

Акция "День МНО" состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и в Самаре. Пройти экспресс-диагностику можно будет 12 октября с 9 до 15 часов в областной клинической больнице им. В. Д. Середавина по адресу: ул. Ташкентская, д. 159, поликлиническое отделение, холл, 2-й этаж. Чтобы пройти бесплатную экспресс-диагностику и получить консультацию специалиста, нужно записаться на портале www.mnoportal.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-19-68.

Неправильно подобранная доза антикоагулянта может привести к тяжелым последствиям. При слишком высокой дозе увеличивается риск кровотечения, а при недостаточной — риск образования тромбов. Поэтому одновременно с приемом варфарина нужно постоянно проверять МНО.

Тем, кто принимает антикоагулянты, уровень свертываемости крови необходимо проверять как минимум — один раз в месяц, но чем чаще, тем лучше. В идеале — каждую неделю или после изменений в питании, приема новых лекарств и т.д. Однако многие пациенты делают это крайне редко, ведь для сдачи анализа нужно получить направление терапевта или кардиолога и пройти через неприятную и болезненную для многих процедуру забора венозной крови. Весь путь от записи на прием к специалисту до получения рекомендации или результата может занимать несколько дней. Поэтому акция "День МНО" в рамках Всемирного дня тромбоза чрезвычайно важна и ее поддерживают ведущие медицинские учреждения по всей России. Вовремя проведенная экспресс-диагностика за несколько минут помогает скорректировать дозу приема препаратов за один прием и сохранить жизнь многим людям.