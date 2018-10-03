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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

12 октября в Самаре организуют бесплатную экспресс-проверку на риск тромбоза

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. Накануне, в пятницу в Самаре в седьмой раз пройдет масштабная социальная акция "День МНО" (день международного нормализованного отношения), в рамках которой пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови.

Акция "День МНО" состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и в Самаре. Пройти экспресс-диагностику можно будет 12 октября с 9 до 15 часов в областной клинической больнице им. В. Д. Середавина по адресу: ул. Ташкентская, д. 159, поликлиническое отделение, холл, 2-й этаж. Чтобы пройти бесплатную экспресс-диагностику и получить консультацию специалиста, нужно записаться на портале www.mnoportal.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-19-68.

МНО — международное нормализованное отношение — жизненно важный показатель свертываемости крови. В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты (варфарин и др.): это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов — опасных сгустков крови. Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — инсульта и инфаркта.

Неправильно подобранная доза антикоагулянта может привести к тяжелым последствиям. При слишком высокой дозе увеличивается риск кровотечения, а при недостаточной — риск образования тромбов. Поэтому одновременно с приемом варфарина нужно постоянно проверять МНО.

Тем, кто принимает антикоагулянты, уровень свертываемости крови необходимо проверять как минимум — один раз в месяц, но чем чаще, тем лучше. В идеале — каждую неделю или после изменений в питании, приема новых лекарств и т.д. Однако многие пациенты делают это крайне редко, ведь для сдачи анализа нужно получить направление терапевта или кардиолога и пройти через неприятную и болезненную для многих процедуру забора венозной крови. Весь путь от записи на прием к специалисту до получения рекомендации или результата может занимать несколько дней. Поэтому акция "День МНО" в рамках Всемирного дня тромбоза чрезвычайно важна и ее поддерживают ведущие медицинские учреждения по всей России. Вовремя проведенная экспресс-диагностика за несколько минут помогает скорректировать дозу приема препаратов за один прием и сохранить жизнь многим людям.

Теги: здоровье акция Самара профилактика диагностика пациенты

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