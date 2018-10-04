В "Меге" детей научат создавать свой сценарий для Minecraft

В субботу, 6 октября, в "Меге" пройдет интерактивный воркшоп для детей от 4 до 16 лет. Представители детского IT-пространства "Кодология" расскажут, как создать свой сценарий для игры Minecraft.

"Погружение в цифровой мир — полезное хобби, которое позволит ребенку не только с легкостью ориентироваться в современных технологиях, но и даст возможность проявить себя среди сверстников", — объясняют в пресс-службе торгового центра.

Воркшоп будет проходить с 15:00 до 19:00. Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация.