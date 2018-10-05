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Образование и работа

Кандидатов на работу в возрасте старше 50 лет стали чаще приглашать на собеседования

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, какие профессии востребованы среди соискателей старше 50 лет, на какие зарплаты они претендуют, и как часто их приглашают на собеседования.

С начала года на сайте hh.ru жители Самарской области старше 50 лет разместили или обновили более 14 тысяч резюме. Большая часть — 63% это мужчины. По данным рекрутингового порталаr, кандидаты в возрасте 50+ откликаются на вакансии достаточно активно. По итогам первой половины 2018 года, на них приходится 5% откликов на рынке труда. По данным 1 полугодия 2018 г., 9% приглашений на собеседования приходится именно на кандидатов в возрастной группе 50+ (еще 5 лет назад она была на уровне 3%).

Тем не менее, по мнению самих кандидатов, возраст как причина отказа в трудоустройстве занимает первое место среди соискателей старше 50 лет. Согласно результатам исследований, 81% работодателей и 74% соискателей отмечают наличие возрастной дискриминации на рынке труда, а более половины работодателей согласны с тем, что на разных позициях есть определённые возрастные ограничения, и то, что возрастные сотрудники — наиболее уязвимая группа на рынке труда и рынок смещен в пользу молодых специалистов.

Сейчас самыми "взрослыми" сферами в Самарской области считаются производство (14%), транспорт (11%), бухгалтерия (10%), административный персонал, продажи и строительство — по 9%. 45% соискателей старше 50 лет претендуют на зарплату 20-40 тыс. рублей, 22% — от 40 до 60 тыс. рублей. 13% согласны на оклад до 20 тыс. рублей.

Теги: HeadHunter Самара занятость трудоустройство

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