Кандидатов на работу в возрасте старше 50 лет стали чаще приглашать на собеседования

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, какие профессии востребованы среди соискателей старше 50 лет, на какие зарплаты они претендуют, и как часто их приглашают на собеседования.

С начала года на сайте hh.ru жители Самарской области старше 50 лет разместили или обновили более 14 тысяч резюме. Большая часть — 63% это мужчины. По данным рекрутингового порталаr, кандидаты в возрасте 50+ откликаются на вакансии достаточно активно. По итогам первой половины 2018 года, на них приходится 5% откликов на рынке труда. По данным 1 полугодия 2018 г., 9% приглашений на собеседования приходится именно на кандидатов в возрастной группе 50+ (еще 5 лет назад она была на уровне 3%).

Тем не менее, по мнению самих кандидатов, возраст как причина отказа в трудоустройстве занимает первое место среди соискателей старше 50 лет. Согласно результатам исследований, 81% работодателей и 74% соискателей отмечают наличие возрастной дискриминации на рынке труда, а более половины работодателей согласны с тем, что на разных позициях есть определённые возрастные ограничения, и то, что возрастные сотрудники — наиболее уязвимая группа на рынке труда и рынок смещен в пользу молодых специалистов.