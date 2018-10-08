Кадастровая палата Самарской области ответит на вопросы об имуществе

В связи с получением уведомлений об уплате налогов на имущество за 2017-й год, у жителей Самарской области участились вопросы об актуальных данных. В части недвижимого имущества (земельные участки, дома, квартиры, дачи) налоговые органы основываются на информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости.
На эти и другие вопросы ответят специалисты Кадастровой палаты Самарской области 10 октября 2018 года с 10:00 до 11:00 по телефону 8 (846) 372-41-28.
— какую именно информацию из Единого государственного реестра недвижимости может получить физическое лицо?
— куда необходимо обращаться?
— можно ли получить информацию из ЕГРН дистанционно, не выходя из дома?
— нужна ли для получения сведений из ЕГРН электронная подпись?
— как узнать кадастровую стоимость своего имущества, исходя из которой определяется сумма налога к уплате?