Кадастровая палата Самарской области ответит на вопросы об имуществе

В связи с получением уведомлений об уплате налогов на имущество за 2017-й год, у жителей Самарской области участились вопросы об актуальных данных. В части недвижимого имущества (земельные участки, дома, квартиры, дачи) налоговые органы основываются на информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости.

На эти и другие вопросы ответят специалисты Кадастровой палаты Самарской области 10 октября 2018 года с 10:00 до 11:00 по телефону 8 (846) 372-41-28.