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Образование и работа

Новый детский сад в микрорайоне Волгарь объявил о наборе детей

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент образования Самары сообщает, что готовится к открытию в микрорайоне Волгарь новый МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4", расположенный по адресу: Самара, ул. Осетинская, д. 16А.

В связи с этим со 2 октября текущего года данное учреждение доступно для добавления в заявление на предоставление места в детском саду в "Автоматизированной системе управления региональной системой образования".

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений (не более пяти детских садов в порядке убывания предпочтения). Для добавления в заявление выбранного дошкольного учреждения (в том числе и детского сада № 4) можно обратиться в любое из отделений МФЦ.

Теги: департамент образования Самары детские сады дети дошкольное образование Самара

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