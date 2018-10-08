Новый детский сад в микрорайоне Волгарь объявил о наборе детей

Департамент образования Самары сообщает, что готовится к открытию в микрорайоне Волгарь новый МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4", расположенный по адресу: Самара, ул. Осетинская, д. 16А.

В связи с этим со 2 октября текущего года данное учреждение доступно для добавления в заявление на предоставление места в детском саду в "Автоматизированной системе управления региональной системой образования".

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений (не более пяти детских садов в порядке убывания предпочтения). Для добавления в заявление выбранного дошкольного учреждения (в том числе и детского сада № 4) можно обратиться в любое из отделений МФЦ.