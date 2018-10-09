Под Кировским мостом пройдут соревнования спиннингистов

14 октября на старице реки Самары под Кировским мостом состоятся любительские соревнования по ловле хищной рыбы от сообщества "Рыбаки Самары".

Как сообщают организаторы турнира, все участники могут приехать с семьями, так как это "в первую очередь - отдых на природе, общение и приятные знакомства". Победителей ждут замечательные призы от спонсоров мероприятия.

Регистрация участников начнется в 7:00, старт - в 8:00. Окончание - в 14:00, подведение итогов и награждение - до 15:00, после чего ожидаются шашлык и уха от организаторов.

Призы будут вручаться за самый большой улов и самую крупную пойманную рыбу. Организационный взнос - 500 рублей.