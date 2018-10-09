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Рыбалка и охота

Под Кировским мостом пройдут соревнования спиннингистов

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 октября на старице реки Самары под Кировским мостом состоятся любительские соревнования по ловле хищной рыбы от сообщества "Рыбаки Самары".

Как сообщают организаторы турнира, все участники могут приехать с семьями, так как это "в первую очередь - отдых на природе, общение и приятные знакомства". Победителей ждут замечательные призы от спонсоров мероприятия.

Регистрация участников начнется в 7:00, старт - в 8:00. Окончание - в 14:00, подведение итогов и награждение - до 15:00, после чего ожидаются шашлык и уха от организаторов.

Призы будут вручаться за самый большой улов и самую крупную пойманную рыбу. Организационный взнос - 500 рублей.

Теги: рыбалка и охота рыбалка соревнования Самара

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