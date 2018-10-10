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Рыбалка и охота

В ночь на пятницу в Самаре ожидаются заморозки и снег

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжский гидрометцентр опубликовал среднесрочный прогноз до конца рабочей недели. согласно ему, в ночь с 11 на 12 октября в Самарской области температура воздуха местами может опуститься до -3 градусов.

Накануне, в четверг, ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха 7 ... 12 °C.. Местами небольшой и умеренный дождь. Таким образом, велика вероятность что ближе к ночи, с похолоданием в Самаре и окрестностях он сменится на снег.

В целом же, как отмечают в Гидрометцентре, резких колебаний температуры воздуха не ожидается. Однако, в конце рабочей недели воздушная масса начнет поступать с северных широт, и в Поволжье заметно похолодает.

Теги: Самара гидрометцентр погода снег

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