За год средняя зарплата в Самаре возросла почти на 7%

Эксперты "Авито Работа" проанализировали рынок труда в Самаре в третьем квартале 2018 года и выяснили, что самыми востребованными стали представители сферы продаж, производства и строительства. В последней категории предлагают самые высокие среди массовых профессий зарплаты, сообщает пресс-служба компании. Средняя зарплата в Самаре составила 33,3 тыс. рублей в месяц, что на 6,7% выше, чем год назад.

По итогам квартала в число самых востребованных специалистов вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и сотрудники автобизнеса: суммарно на них пришлось около 66% всех вакансий в городе. За год самый существенный рост активности работодателей в поиске кандидатов пришелся на группу "автомобильный бизнес" — на 1%, а самое большое снижение спроса наблюдается в категории "транспорт, логистика" — на 1,8%.

Самый большой интерес соискателей в третьем квартале вызвали вакансии в сферах "транспорт, логистика", "строительство", "продажи", "без опыта, студенты" и "производство, сырье, сельское хозяйство". На вакансии в этих пяти группах пришлось 72% всего спроса за квартал. Максимальный рост спроса соискателей за год пришелся на группу "строительство" (+0,8%), а максимальное снижение — на категорию "продажи" (-1,9%).

Самой высокооплачиваемой группой профессий стали строители — им предлагали, в среднем, 44,3 тыс. рублей в месяц. Меньше всего платили студентам и соискателям без опыта работы — в среднем 25,7 тыс. рублей в месяц. Годовая динамика окладов больше всего порадовала производственников — они выросли на 11,3%, а вот студентов и соискателей без опыта работы разочаровала снижением на 1,2%.

Как отмечают специалисты "Авито Работа", в третьем квартале 2018 года Самара стала двенадцатым крупным российским городом по размеру среднемесячной зарплаты. Максимально высокая средняя зарплата традиционно предлагалась соискателям в Москве — 51,1 тыс. рублей в месяц, а самая низкая — в Тольятти — 27,9 тыс. рублей. В целом по России средняя зарплата составила 36 тыс. рублей, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

Самой высокой на фоне столицы в Самаре оказалась средняя зарплата в категории "Административная работа", составившая 27,9 рублей в месяц. Она на 15% превысила московский доход по вакансиям для сотрудников в этой категории. А самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата была в сфере "Домашний персонал" — 24,8 рублей в месяц, это 47% от московской зарплаты в этой категории.