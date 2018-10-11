В Самаре выберут лучшие рестораны города

В пятницу, 19 октября в 17:00 в отеле Lotte состоится награждение победителей премии "Ресторан года".

В Самаре за звание лучшего ресторана поборются 149 участников. Из них эксперты отберут 45 заведений общепита по три на каждую из 15 номинаций: лучший пивной ресторан, бар, мясной ресторан, street food, кондитерская, городское кафе, кофейня и так далее.

В состав жюри вошли гастрономические экусперты, тесно связанные со сферой местного общепита: руководитель Самарской Ассоциации кулинаров Андрей Чудаев, организатор маркетов еды Александрина Стрельченя, блогер Дмитрий Яковлев и другие. К ним присоединятся и эксперты федерального значения: многократный чемпион мира по кондитерскому искусству, обладатель более 30 международных золотых медалей, аккредитованный судья WACS Елена Шрамко, эксперт системы качества и безопасности пищевой продукции аудитор национальных и международных стандартов ISO 22000 HACCP Наталья Колганова, а также эксперт по сервису и тренер в HoReCa Юлия Иванова.

"Премия призвана повысить статус Самары, улучшить качество обслуживания в местных общепитах, — считает заместитель главы администрации Ленинского внутригородского района Самары по вопросам в сфере потребительского рынка Матлаб Искандеров. — Речь идет о повышении культуры обслуживания. Кроме того подобные мероприятия позволяют рестораторам обмениваться опытом". Как отметил Искандеров, во время Чемпионата мира по футбола через заведения общественного питания Ленинского района ежедневно проходило порядка 15 тыс. человек. Многие иностранные гости изъявляли желание вернуться в Россию, а это значит, что над качеством ресторанного обслуживания нужно активно работать.

"Премия "Ресторан года" — это не только победа ради победы, — отмечает руководитель проекта Екатерина Волкова. — Одна из главных задач мероприятия — это развитие предпринимательства и ресторанного бизнеса. Ситуация такова, что сегодня очень много заведений общепита не могут выдержать конкуренции и закрываются через год после открытия. Эта премия дает рестораторам стимул становиться лучше, указывает на слабые места и ошибки, которые стоит исправить".

Кстати, как раз для молодых предпринимателей есть номинация "Открытие года", благодаря которой они могут и себя показать, и понять, в каком направлении развиваться дальше. А вот самая интригующая номинация — новинка этого года — "Лучшая региональная кухня". Члены жюри еще не знают, чем удивит их Самара, но предполагают, что это может быть речная рыба или раки. Также интерес у жюри вызывает номинация "Легендарное место", в котором победит заведение общепита, существующее на рынке более семи лет, и о котором, возможно, уже слагают легенды за пределами региона.