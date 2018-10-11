16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В Самаре выберут лучшие рестораны города Мягкий кинотеатр снова объявил "Киноманию" Самарцы получают шанс первыми смотреть новинки российского кино Кафе, в которое хочется вернуться, притягивает атмосферой Попасть на предпремьерный показ в "Киномакс" можно и бесплатно

Досуг Отдых

В Самаре выберут лучшие рестораны города

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати

В пятницу, 19 октября в 17:00 в отеле Lotte состоится награждение победителей премии "Ресторан года".

В Самаре за звание лучшего ресторана поборются 149 участников. Из них эксперты отберут 45 заведений общепита по три на каждую из 15 номинаций: лучший пивной ресторан, бар, мясной ресторан, street food, кондитерская, городское кафе, кофейня и так далее.

В состав жюри вошли гастрономические экусперты, тесно связанные со сферой местного общепита: руководитель Самарской Ассоциации кулинаров Андрей Чудаев, организатор маркетов еды Александрина Стрельченя, блогер Дмитрий Яковлев и другие. К ним присоединятся и эксперты федерального значения: многократный чемпион мира по кондитерскому искусству, обладатель более 30 международных золотых медалей, аккредитованный судья WACS Елена Шрамко, эксперт системы качества и безопасности пищевой продукции аудитор национальных и международных стандартов ISO 22000 HACCP  Наталья Колганова, а также эксперт по сервису и тренер в HoReCa Юлия Иванова.

За пару дней до вручения премии эксперты посетят заведения финалистов и выберут по истине достойных знака качества — серебряной тарелочки. Оценивать будут по различным критериям: сервис, кухня, атмосфера и интерьер. В каждой категории члены жюри выставят баллы на свое усмотрение. После того, как будут подсчитаны результаты, рестораторы смогут запросить форму оценочного листа со всеми баллами и оценить свои сильные и слабые места, а также проконсультироваться с экспертами.

"Премия призвана повысить статус Самары, улучшить качество обслуживания в местных общепитах, — считает заместитель главы администрации Ленинского внутригородского района Самары по вопросам в сфере потребительского рынка Матлаб Искандеров. — Речь идет о повышении культуры обслуживания. Кроме того подобные мероприятия позволяют рестораторам обмениваться опытом". Как отметил Искандеров, во время Чемпионата мира по футбола через заведения общественного питания Ленинского района ежедневно проходило порядка 15 тыс. человек. Многие иностранные гости изъявляли желание вернуться в Россию, а это значит, что над качеством ресторанного обслуживания нужно активно работать.

"Премия "Ресторан года" — это не только победа ради победы, — отмечает руководитель проекта Екатерина Волкова. — Одна из главных задач мероприятия — это развитие предпринимательства и ресторанного бизнеса. Ситуация такова, что сегодня очень много заведений общепита не могут выдержать конкуренции и закрываются через год после открытия. Эта премия дает рестораторам стимул становиться лучше, указывает на слабые места и ошибки, которые стоит исправить".

Кстати, как раз для молодых предпринимателей есть номинация "Открытие года", благодаря которой они могут и себя показать, и понять, в каком направлении развиваться дальше. А вот самая интригующая номинация — новинка этого года — "Лучшая региональная кухня". Члены жюри еще не знают, чем удивит их Самара, но предполагают, что это может быть речная рыба или раки. Также интерес у жюри вызывает номинация "Легендарное место", в котором победит заведение общепита, существующее на рынке более семи лет, и о котором, возможно, уже слагают легенды за пределами региона.

Последние комментарии

Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?

Ангелина Салдаева 15 августа 2017 05:16 В "Меге" пройдет кастинг юных моделей

А это будет в этом году?

Фото на сайте

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан баварской кухни Sehr Gut приглашает на свиные рульки

Ресторан баварской кухни Sehr Gut приглашает на свиные рульки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4