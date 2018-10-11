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Рыбалка и охота

Житель Тольятти поймал в Волге гигантского толстолоба

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подводный охотник на форуме Nazaderjke.ru рассказал о том, как в очередной раз добыл рекордный трофей. На вид в рыбине никак не меньше 15 килограммов.

Фото: nazaderjke.ru

"День выдался отличный, тишь да благодать, штиль на воде, - пишет Сергей Kriminal, - а значит можно поискать "толстого". Выдвинулись уже поздно, поехали в район Василей, прибыли на место довольно быстро по тихой глади. На первых нырках радует прозрачность воды, ну и остыла немного - 14 градусов. Замечаю след, он где-то рядом, слышно как он носится в толще воды, а может быть и не один, но на глаза пока не попадается. Первый сплав по реке не принес ничего, но напарник одного взял хорошего. Поднимаемся выше и опять сплав по реке по тому же месту. И не зря. Выходит на меня "лоб" и получает гарпун. И тут началось: катуха дребезжит как бешенная, с "тайменя 600" прошил нормально. Адреналин в кровь, напарник быстро среагировал и подкатил на помощь - помог вытащить рыбку в лодку".

Напомним, Сергей регулярно удивляет рекордными уловами. Так, в ночь с 1 на 2 октября он подстрелил 11-килограммовую щуку в районе Царевщины, а в сентябре добыл 15-килограммового сома.

Теги: рыбалка и охота подводная охота Самарская область Тольятти Волга

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