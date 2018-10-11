За 9 месяцев Курумоч обслужил 2,4 млн пассажиров

Международный аэропорт Курумоч подвел итоги работы в январе–сентябре 2018 года.

За 9 месяцев текущего года производственные службы аэропорта обслужили 2,4 млн пассажиров, увеличив объем пассажирских перевозок на 19,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На внутрироссийских направлениях пассажиропоток составил 1,75 млн пассажиров (+24,5%), на международных — 648,6 тыс. (+8,3%).

В январе–сентябре в расписание самарского аэропорта были добавлены (восстановлены) международные рейсы в Болонью, Баку, Шарджу, увеличилась частота вылетов в Дубай, Пхукет, Нячанг, Утапао. Динамично развивались и внутренние направления — авиакомпании нарастили количество вылетов в Волгоград, Ижевск, Краснодар, Мирный, Новосибирск, Ростов, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск.

По итогам первых трех кварталов ТОП-10 наиболее востребованных направлений у пассажиров самарского аэропорта выглядит следующим образом: