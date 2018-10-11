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Отдых

За 9 месяцев Курумоч обслужил 2,4 млн пассажиров

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч подвел итоги работы в январе–сентябре 2018 года.

За 9 месяцев текущего года производственные службы аэропорта обслужили 2,4 млн пассажиров, увеличив объем пассажирских перевозок на 19,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На внутрироссийских направлениях пассажиропоток  составил 1,75 млн пассажиров (+24,5%), на международных — 648,6 тыс. (+8,3%).

В январе–сентябре в расписание самарского аэропорта были добавлены (восстановлены) международные рейсы в Болонью, Баку, Шарджу, увеличилась частота вылетов в Дубай, Пхукет, Нячанг, Утапао. Динамично развивались и внутренние направления — авиакомпании нарастили количество вылетов в Волгоград, Ижевск, Краснодар, Мирный, Новосибирск, Ростов, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск.

По итогам первых трех кварталов ТОП-10 наиболее востребованных направлений у пассажиров самарского аэропорта выглядит следующим образом:

    Москва
    Анталья
    Санкт-Петербург
    Сочи
    Симферополь
    Дубай
    Екатеринбург
    Сургут
    Стамбул
    Даламан

Теги: Курумоч авиаперевозки Самара транспорт туризм

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