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Повый пассажирский поезд Самара — Казань будет курсировать через Ульяновск

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 декабря 2018 года "РЖД" назначает новый пассажирский скорый поезд № 125/126 сообщением Самара — Казань. На нем жители Самары смогут совершить туристические или деловые поездки не только в столицу Татарстана, но и в Ульяновск.

Поезд будет курсировать ежедневно. Из Ульяновска до Самары можно будет добраться за 5 часов 12 минут. Отправление из Ульяновска в 3:28 и прибытие в Самару в 8:40. Обратно поезд отправится в 20:26 и прибудет в Ульяновск в 1:44. Время в пути 5 часов 18 минут. Стоимость поездки от 575 рублей.

В свою очередь, жители Ульяновска смогут на этом поезде добраться в Казань. Отправление из Ульяновска - в 02:20 (время местное), прибытие на станцию в Казань в 06:20. Время в пути пять часов. Из столицы Татарстана поезд будет отправляться в 21:20 и прибывать в Ульяновск в 05:56. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Буа и Зеленый Дол. Стоимость поездки от 540 рублей.

Напомним, полная стоимость поездки в плацкартном вагоне из Самары в Казань составит от 1 273 рублей, в купе - от 1 831 рублей. 

Продажа билетов открыта. Приобрести билеты можно за 90 суток до отправления поезда в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Теги: Самара Казань Ульяновск транспорт туризм РЖД железная дорога

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