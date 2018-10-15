Пищеблоки в 23 школах области работали с нарушениями санитарных норм

В Самарской области функционирует 925 общеобразовательных организаций. С начала сентября 2018 года по настоящее время специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели 28 проверок общеобразовательных организаций.

Сообщается, что в ходе проверок исследовано 133 пробы готовых блюд, 43 пробы пищевых продуктов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, все исследованные пробы отвечали гигиеническим нормативам.

В ходе проверок нарушений, связанных с качеством поступающих на пищеблоки пищевых продуктов и продовольственного сырья, не выявлено. Вместе с тем специалисты нашли нарушения условий хранения продукции, обработки посуды и инвентаря, отбора и хранения суточных проб, оформления документации на пищеблоке.

По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства возбуждено 23 дела об административных правонарушениях по ст. ст. 6.6, 6.7 КоАП РФ. Роспотребнадзор выдал предписания на устранение выявленных нарушений.