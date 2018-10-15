Из Самары в Москву в купе можно добраться за 2 тысячи рублей

С 16 по 23 октября пассажиры РЖД смогут купить билеты на поезд 010ЙА/009Й Cамара — Москва по специальному тарифу.

Путешествие на верхних полках в вагонах купе обойдется в 2099 рублей, в СВ - 4999 рублей. Билеты по акции можно купить на даты проезда с 16 по 23 октября.

Специальные тарифы не применяются одновременно с другими скидками. Цена указана с учетом стоимости сервисных услуг.