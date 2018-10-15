1,5 тысячи топ-менеджеров хотят переехать в Самару в поисках работы

К Дню босса (16 октября) аналитики HeadHunter рассказали, кто в Самарской области чаще претендует на вакансии топ-менеджеров, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели и сколько готовы платить представителям сферы.

За январь-октябрь 2018 года количество предложений от работодателей для топ-менеджеров в Самарской области выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас среднее предложение для руководителей области составляет 91 тыс. рублей, сообщают в компании. При этом чуть более половины работодателей ищут кандидатов с опытом работы от трех до шести лет.

Чаще всего топ-менеджеров ищут для сферы продаж, администрирования, управления малым бизнесом и на производство. Основные требования, которые предъявляют к кандидатам на подобные вакансии: наличие высшего профильного образования, успешного опыта управления, умение планировать и мыслить стратегически.

На руководящие должности мужчины претендуют чаще, чем женщины, - 66% против 34%. Наиболее активно женщины-руководители Самарской области вели себя на рынке труда в период с 2012 по 2014 год. Тогда количество резюме от женщин превышало отметку в 40%.

Зарплатные ожидания соискателей - чуть ниже среднего предложения сферы. В среднем претенденты на руководящие должности хотели бы зарабатывать 85 тыс. рублей. Стоит отметить, что в топ-менеджменте достаточно высока профессиональная конкуренция - 12 человек на одну вакансию. Причем более 1,5 тысячи соискателей отмечают, что не живут в Самарской области, но хотели бы переехать и трудоустроиться в высшем менеджменте. В основном это кандидаты из Уфы, Саратова, Оренбурга, Екатеринбурга и Казани.