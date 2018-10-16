Где в Самарской области найти работу людям "серебряного" возраста

Бывает так, что опытный специалист на шестом десятке по-прежнему готов трудиться, однако еще совсем недавно привычная работа дается уже не так легко. Выясним, можно ли в предпенсионном возрасте получить новую профессию и к каких сферах деятельности сегодня готовы трудоустроить пожилых сотрудников.

В настоящее время, по данным областного министерства труда, занятости и миграционной политики, в регионе имеется более 26,5 тысячи свободных рабочих мест и вакантных должностей. Судя по цифрам статистики, легче всего трудоустроиться в Самаре, здесь ищут более 11,8 тысячи сотрудников, в Тольятти — 7,2 тысячи. Остальные вакансии приходятся на малые города губернии. При этом в региональном Минтруда подчеркивают, что дискриминация человека по возрасту при трудоустройстве запрещена законом.

По данным HeadHunter, среди почти 800 тыс. резюме, которые представлены в Самарской области в 2018 году, лишь 2% приходится на женщин 55-60 лет и 3% на мужчин аналогичного возраста. В группе 46-55 лет работу ищут чаще: от общего количества резюме это 9% женщин и 10% мужчин. В то же время, по данным службы занятости, в текущем году граждане предпенсионного возраста чаще всего устраивались по профессиям: водитель автомобиля, оператор котельной, рекламный агент, рабочий по благоустройству населенных пунктов, продавец продовольственных товаров, агент, бухгалтер.

Среди наиболее популярных профессий специалисты кадрового агентства обращают внимание на продажи, на их долю приходилось 30% вакансий, о которых заявили работодатели региона в сентябре 2018 года. На втором по популярности месте находятся специалисты в производственной сфере и рабочие профессии. Причем по этим направлениям наблюдается устойчивый рост.

В центрах занятости организуются бесплатные курсы по профессиям, пользующимся устойчивым спросом на рынке труда: оператор диспетчерской службы, бухгалтер, оператор котельной, кладовщик, администратор, воспитатель детского сада, повар, швея. Кроме того, в региональном министерстве труда разработан отдельный план мероприятий по содействию занятости работников предпенсионного возраста. В частности, в 2019–2020 годах особое внимание будет уделено опережающему профессиональному обучению сотрудников, которым через несколько лет предстоит выйти на заслуженный отдых.

Ян Талбацкий, руководитель управления стратегического развития, информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом министерства труда и занятости Самарской области:

— Граждане, в том числе и предпенсионного возраста, ищущие работу, могут пройти бесплатное обучение в центрах занятости. Здесь организуются курсы по профессиям, пользующимся устойчивым спросом на рынке труда. В случае затруднения с определением направления профессионального обучения может быть проведена профориентация.