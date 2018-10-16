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Права потребителя

Роспотребнадзор организует "горячую линию" по вопросам продажи изделий из меха

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области" проводят тематическое консультирование по вопросам реализации меховых изделий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, "горячая линия" работает 16 и 18 октября в 14:00 до 18:00, 17 и 19 октября - с 9:00 до 13:00.

Вопросы можно задать по телефонам Управления Роспотребнадзора: (846) 260-50-25, (846) 260-69-56, а также консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области":

в Самаре (846) 337-73-93;
в Тольятти (8482) 37-21-71;
в Новокуйбышевске (84635) 4-20-38;
в Сызрани (8464) 98-61-21;
в Сергиевском районе (84655) 2-44-82;
в Нефтегорском районе 8 9277-07-13-11.

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