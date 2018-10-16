Самозанятые самарцы зарабатывают на бьюти-услугах, ремонте и еде

В третьем квартале 2018 года, по данным сервиса объявлений "Юла", больше всего предложений среди самозанятых жителей Самары оказалось в категории "красота и здоровье".

На бьюти-услуги пришлось 32% всех объявлений. На втором месте оказались услуги ремонта и строительства с долей в 20%. За ними следует приготовление еды на заказ - 12% объявлений.

Аналогичная статистика наблюдается и по спросу россиян. Так, тройка самых популярных поисковых запросов на "Юле" касалась сферы красоты и здоровья (наращивание ресниц, маникюр и массаж). В рейтинг самых запрашиваемых услуг также вошли грузоперевозки, ремонт квартир и торты на заказ.

В Самаре, как и в большинстве городов, ТОП-5 сфер услуг соответствует общероссийскому. Однако города имеют свои отличия. Например, в Нижнем Новгороде в тройке самых популярных сфер для самозанятых оказалась уборка. А вот в Москве она только на пятом месте. В Краснодаре, Екатеринбурге и Уфе в пятерку вошли компьютерные услуги. А во Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Хабаровске и Сочи автоуслуги пользуются большей популярностью, чем перевозки.

Наибольшее количество предложений в сфере услуг размещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Екатеринбурга.