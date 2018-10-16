Самарские школьники и студенты создадут короткометражки о финансовой грамотности

Учащиеся и студенты из 11 российских регионов, в том числе и Самарской области, смогут попробовать себя в роли сценаристов, режиссеров, операторов и актеров коротких фильмов, посвященных теме финансовой грамотности. Для них стартовал видеоконкурс "Я в мире финансов", который проводит Волго-Вятское ГУ Банка России под эгидой региональных министерств образования.

У старшеклассников общеобразовательных школ, студентов вузов, колледжей и техникумов есть почти три недели, чтобы изучить тему, объединиться в небольшие творческие группы и под руководством педагога создать ролик, демонстрирующий, как правильно пользоваться современными финансовыми продуктами и услугами, планировать личный бюджет и грамотно распоряжаться им, как защищать от злоумышленников свои деньги.

Темами просветительских фильмов могут быть:

Длительность ролика - не более трех минут. Работы должны быть загружены в файловое хранилище "Яндекс.Диск", а ссылки и заявки направлены по электронной почте в Отделение по Самарской области ВВГУ Банка России на адрес 36media@cbr.ru не позднее 5 ноября 2018 года. Конкурсная комиссия оценит содержание, творческий замысел, оригинальность и качество видеороликов, соответствие их сюжетов заявленным темам. Имена победителей станут известны в конце декабря.

"Мы рассчитываем, что молодежь примет активное участие в видеоконкурсе, - отметила управляющий Отделением "Самара" Марина Мясникова. - Это шанс проявить свою креативность, нестандартное мышление, организаторские способности, актерский талант. Видеоконкурс - еще одна возможность для Банка России вовлечь школьников и студентов в процесс повышения уровня собственной финансовой грамотности. Продемонстрировать свои знания и способности в трехминутном ролике - непростая задача даже для профессионалов, настоящий вызов! Надеемся, что молодежь с интересом примет его".