Исследование Domofond: жители Самарской области недолюбливают своих соседей

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru провели исследование того, как россияне относятся к своим соседям. По результатам был составлен рейтинг 150 городов России по добрососедству.

Участникам опроса предложили оценить утверждение "Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 — "полностью согласен". Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны отношениями с соседями.

В исследовании приняло участие более 60 тыс. человек. Разница между городами, получившими самую высокую и самую низкую оценку, составила 2,3 балла. Это немного больше, чем в прошлом году, когда разрыв составил 1,8 балла.

Лидером рейтинга на протяжении последних трех лет остается город Грозный, набравший девять баллов. На вторую позицию с третьего места в 2017-м поднялся Нальчик. Столица Кабардино-Балкарии набрала 8,3 балла — на 0,5 больше, чем годом ранее. Третье место заняла Анапа: местные жители поставили 8,3 балла уровню добрососедства.

Нижние строки рейтинга заняли город Бузулук Оренбургской области (6,7 балла против 7,6 в прошлом году), подмосковные Воскресенск (6,7 балла против 7,1) и Ногинск (6,8 против 7,4). В этом году сразу четыре города Подмосковья попали в десятку аутсайдеров.

А вот Самара второй оказалась на 96 месте рейтинга, не добрав 0,2 балла до среднероссийского показателя. Впрочем, это характерно: ни один из городов-миллионеров не вошел ни в первую, ни в последнюю десятку рейтинга. Москва и Санкт-Петербург, а вместе с ними и столица 63-го региона занимают позиции во второй части рейтинга. При этом чаще всего в городах-миллионниках жалуются на шумную молодежь.