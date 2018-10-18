Закрывается речная навигация до Подгор и Гавриловой поляны

Самарское речное пассажирское предприятие сообщило о закрытии с 22 октября пассажирской навигации на линии Самара-Гаврилова Поляна.

Таким образом из Самары начиная с понедельника можно будет добраться только до Ширяево с остановкой на причале Поляна им. Фрунзе.

Сообщается, что с 22 октября отправление теплохода от речного вокзала будет производиться ежедневно в 8.30, в 9.30 он делает остановку на Поляне им. Фрунзе, в 11.00 прибывает в Ширяево. Обратно в Самару судно отправляется в 16.00, прибывает в город - в 18:00.