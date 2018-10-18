Как не стать жертвой телефонных мошенников

Мошенничество — это завладение чужим имуществом путем обмана. По сути — то же воровство. Разница лишь в том, что когда мы говорим о телефонных "разводах", злоумышленникам удается обворовать жертву благодаря доверчивости самого пострадавшего, при этом даже не вступая с ним в непосредственный контакт. Поэтому расследование подобных схем крайне осложнено.

"Мама, я в беде!.." — просьба о помощи от лица друзей или родственников. Более сложная схема — звонок от человека, который представляется сотрудником полиции или прокуратуры. В большинстве случаев позвонивший сообщает, что кто-то из ваших родственников стал участником ДТП с тяжелыми последствиями, и, чтобы избежать судебного процесса и ответственности, требуется передать некую денежную сумму.

А вот другая ситуация: вам звонят, но сигнал резко обрывается или сбрасывается после дозвона. При попытке перезвонить абонент получает в ответ длинные гудки, или "общается" с включенным автоответчиком. Подобные разговоры оказываются платными, и деньги со счета владельца мобильника переходят на счета мошенников.

10 признаков того, что вы доверяете свои деньги мошенникам Многие думают, что "финансовые пирамиды" остались в девяностых, однако мошенники продолжают выдумывать все новые способы относительно законного отъема денег у населения. Ниже вы прочтете краткое руководство, как не оказаться в числе их жертв.

Бывает, что на телефон приходит SMS от "банка", или мошенники звонят, представляясь его сотрудниками, сообщая, что ваша банковская карта заблокирована или имеется задолженность по кредиту. Владельцу телефона предлагают позвонить оператору "банка". Те, кто после этого перезванивают, попадают на платный номер. Но еще более худшие последствия наступают, если по просьбе "банка" владелец телефона сообщает мошенникам номер карты и ее пин-код, пароль от "Личного кабинета" или прочую информацию, которую необходимо держать в секрете.

Один из последних видов телефонного мошенничества связан с интернет-магазинами, где можно произвести оплату товара, введя код, присланный на мобильный телефон покупателя. Мошенники специально создают сайт с платным доступом, после чего в качестве плательщика вводят номера телефонов случайных абонентов. На их номера рассылаются SMS, содержащие код доступа, и начинается обзвон получателей. Жертвам говорят, что на их номер ошибочно отправили некий код, и просят его продиктовать. Попав в подобную ситуацию, ни в коем случае не сообщайте звонящим никаких цифр. Лучший способ обезопасить себя — игнорировать подозрительные звонки и сообщения.

Помните: получив звонок или сообщение с неизвестного номера, постарайтесь не принимать решение сразу. Лучше сказать звонящему, что вам необходимо время, чтобы все обдумать. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому своих персональных данных или конфиденциальной информации: пин-коды банковских карт, номер счета, логин и пароль от страниц в социальных сетях.

Если звонящий представляется как сотрудник полиции, банка, доктор поликлиники, страховой агент, попытайтесь узнать информацию о собеседнике. Простые вопросы, например, фамилия и должность звонящего, из какого отделения полиции, банка или страхового агентства звонят, контактные данные руководителя организации и прочее настоящего сотрудника не смутят, а мошенников заставят занервничать.

Если все же вы попались на удочку мошенников, немедленно сообщите в полицию. В своем заявлении подробно опишите все обстоятельства: когда, и с какого номера телефона пришло сообщение (сделан звонок), кто звонил, каким именем, фамилией, какой должностью представился. Изложите подробности разговора или сообщения, информация, которую от вас требовали сообщить. Параллельно необходимо сообщить о телефонном мошенничестве в службу технической поддержки сотовой компании, с номера которой с вами связывались злоумышленники. Даже в ситуации, когда абонент совершил перевод денежной суммы мошенникам внутри одной мобильной сети, при быстром обращении к оператору есть шанс вернуть свои деньги.