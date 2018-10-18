40% заболевших туберкулезом в Самарской области страдают ВИЧ

В Самаре прошла научно-практическая конференция, посвященная 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. В. Постникова и 100-летию СамГМУ. Актуальные вопросы во фтизиатрии обсудили главные внештатные специалисты Минздрава РФ, ПФО и Самарской области.

За последние несколько лет количество больных туберкулезом, а также умерших от этой опасной болезни значительно сократилось как в России, так и в Самарском регионе. Как отметила в своем выступлении главный внештатный фтизиатр Минздрава России профессор Ирина Васильева, с 2000 по 2016 год заболеваемость упала на 41%, за 2017 год — на 9%. Показатели смертности сократились на 62 и 6,4% соответственно. "Резкое снижение заболеваемости в нашей стране — это впечатляющая цифра для всего мира, где этот показатель снижается гораздо медленнее, — подчеркнула Васильева. — Однако наша страна большая, и ситуация во всех регионах разная".

ПФО, по словам главного фтизиатра страны, находится в числе лучших: в 2017 году заболеваемость туберкулезом здесь составила 47,6 случая на 100 тыс. населения (на 11,2 пункта меньше, чем в 2014 году). Что же касается Самарской области, то здесь положительная тенденция отмечается на протяжении пяти лет. "Пик заболеваемости пришелся на 2013 год, — рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по фтизиатрии Игорь Цыганков. — Сейчас она снизилась на 31% и составляет 66 случаев на 100 тыс. населения. Пик смертности пришелся на 2011 год, сейчас показатели снизились в 3,4 раза и впервые стали ниже, чем среднее значение по РФ. Сокращается и число больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом — наиболее опасной для окружающих формы. Это произошло за счет того, что в прошлом году в регионе прооперировали 13% больных — это хороший показатель".

Что такое "Бережливая поликлиника" и где с ней познакомиться Летом этого года на публичных слушаниях в областном центре было определено 13 наиболее удачных кейсов по внедрению бережливого производства в поликлиниках региона. В их число вошел опыт Самарской городской поликлиники №13. В то же время в Самарской городской больнице №4 бережливое производство начали внедрять еще до запуска проекта.

И все же, несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остается сложной. Сохраняется рост пациентов с множественной лекарственной устойчивостью. Собственно, в связи с этим и повышается значение хирургических методов лечения, которые позволяют врачам одномоментно решить вопрос по удалению пораженных участков легких и "вытаскивать" пациентов из самых тяжелых состояний.

"Лекарственная неустойчивость — это глобальная проблема не только в туберкулезе, — считает Цыганков. — Однако пациенты, которые не допускают перерывов в лечении, даже несмотря на лекарственно-неустойчивые формы болезни показывают отличный результат. Так что больные и их близкие должны понимать, что лечение от туберкулеза, а оно продолжается 1,5-2 года — нельзя прерывать ни в коем случае".

Также риск заболеваемости туберкулезом в губернии вырастает за счет высокой пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Сама по себе она является серьезным фактором риска возникновения болезни — среди заболевших туберкулезом в регионе, как правило, 40% страдают иммунодефицитом. Лечение таких пациентов более сложное и дорогостоящее. Кроме того, когда у пациента наступает стадия СПИДа, больной очень быстро получает туберкулез заразной формы. Во избежание тяжелых ситуаций таким больным не следует пренебрегать противовирусной терапией и регулярно принимать препараты.

Игорь Цыганков, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по фтизиатрии:

— Сегодня профилактика остается одной из самых действенных мер в борьбе с туберкулезом. Чтобы обезопасить себя, населению необходимо вовремя проходить флюорографические осмотры. Ведь подавляющая часть заболевших — это люди, которые более двух лет не делали флюорографию. Также в целом стоит следить за здоровьем своим и своих близких.