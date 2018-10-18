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Деньги

Держатели карт "Сбербанка" могут обналичивать бонусы "Спасибо"

МОСКВА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для участников "Спасибо от Сбербанка" стали доступны новые возможности по списанию и обмену бонусов "Спасибо" в рамках программы лояльности, сообщают в пресс-службе банка. Уже сегодня все пользователи могут ходить в кино, списывая бонусами до 99% стоимости.

Обменивать бонусы на билеты в кино можно более чем в 300 кинотеатрах в 112 городах России. Бонусами можно списать до 99% стоимости билета, а на рублевую часть оплаты будут начисляться бонусы в размере 2,5% от суммы. Списать бонусы на билеты можно на сайте "Спасибо от Сбербанка" на портале "Впечатления" или в мобильном приложении программы. Для этого нужно выбрать во вкладке "Кино" нужный город, кинотеатр и удобный сеанс.

В рамках трансформации программы участники, достигшие уровня привилегий "Больше, чем Спасибо" могут конвертировать бонусы в рубли. Сделать это можно на сайте программы или в мобильном приложении. Совершить обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении. Бонусы будут обмениваться по курсу 1 бонус = 0,5 рублей. Участники могут обменивать до 10 тыс. бонусов в месяц.

Теги: Сбербанк Спасибо от Сбербанка финансовая грамотность акция бонусная программа
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Последние комментарии

Алексей Дмитренко 20 сентября 2018 05:22 Sky Way Invest Group "приструнили" на 120 миллионов

Олег, вы действительно считаете, что эти фантики принесут вам или вашим внукам хоть копейку или цент?

Oleg Igorevich 17 сентября 2018 15:55 Sky Way Invest Group "приструнили" на 120 миллионов

Вы за пенсионеров не переживайте Они все же видят результаты работы их скромных инвестиций Мои сразу сказали, когда им сертификаты пришли по почте "Это внукам" Спасибо Юницкому.

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