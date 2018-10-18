Держатели карт "Сбербанка" могут обналичивать бонусы "Спасибо"

Для участников "Спасибо от Сбербанка" стали доступны новые возможности по списанию и обмену бонусов "Спасибо" в рамках программы лояльности, сообщают в пресс-службе банка. Уже сегодня все пользователи могут ходить в кино, списывая бонусами до 99% стоимости.
Обменивать бонусы на билеты в кино можно более чем в 300 кинотеатрах в 112 городах России. Бонусами можно списать до 99% стоимости билета, а на рублевую часть оплаты будут начисляться бонусы в размере 2,5% от суммы. Списать бонусы на билеты можно на сайте "Спасибо от Сбербанка" на портале "Впечатления" или в мобильном приложении программы. Для этого нужно выбрать во вкладке "Кино" нужный город, кинотеатр и удобный сеанс.
В рамках трансформации программы участники, достигшие уровня привилегий "Больше, чем Спасибо" могут конвертировать бонусы в рубли. Сделать это можно на сайте программы или в мобильном приложении. Совершить обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении. Бонусы будут обмениваться по курсу 1 бонус = 0,5 рублей. Участники могут обменивать до 10 тыс. бонусов в месяц.
Последние комментарии
Олег, вы действительно считаете, что эти фантики принесут вам или вашим внукам хоть копейку или цент?
Вы за пенсионеров не переживайте Они все же видят результаты работы их скромных инвестиций Мои сразу сказали, когда им сертификаты пришли по почте "Это внукам" Спасибо Юницкому.