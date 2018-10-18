Держатели карт "Сбербанка" могут обналичивать бонусы "Спасибо"

Для участников "Спасибо от Сбербанка" стали доступны новые возможности по списанию и обмену бонусов "Спасибо" в рамках программы лояльности, сообщают в пресс-службе банка. Уже сегодня все пользователи могут ходить в кино, списывая бонусами до 99% стоимости.

Обменивать бонусы на билеты в кино можно более чем в 300 кинотеатрах в 112 городах России. Бонусами можно списать до 99% стоимости билета, а на рублевую часть оплаты будут начисляться бонусы в размере 2,5% от суммы. Списать бонусы на билеты можно на сайте "Спасибо от Сбербанка" на портале "Впечатления" или в мобильном приложении программы. Для этого нужно выбрать во вкладке "Кино" нужный город, кинотеатр и удобный сеанс.

В рамках трансформации программы участники, достигшие уровня привилегий "Больше, чем Спасибо" могут конвертировать бонусы в рубли. Сделать это можно на сайте программы или в мобильном приложении. Совершить обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении. Бонусы будут обмениваться по курсу 1 бонус = 0,5 рублей. Участники могут обменивать до 10 тыс. бонусов в месяц.