Стала известна программа открытия парка "Металлургов"

Завтра, 19 октября в 15:00 состоится торжественное открытие после реконструкции парка культуры и отдыха 50-летия Октября.

Как сообщает МАУ "Парки Самары", на новую сцену с приветственным словом выйдут и. о. главы Самары Александр Карпушкин и глава администрации Кировского района Игорь Рудаков. На всей территории парка пройдут мастер-классы по запуску авиамоделей и поделкам из бумаги, соревнования по мини-гольфу, мини-футболу, гонки машин на радиоуправлении, туристическая эстафета, викторина от библиотек Кировского района. А еще будет работать контактный зоопарк и клуб ездового собаководства "Маламут Клуб".

Напомним, парк был закрыт на ремонт летом 2017 года. Сейчас здесь появилась новая входная группа — со стороны бассейна "Нептун" и со стороны ул. Ставропольской. Вокруг озера сделали ограждение, смонтировали освещение, установили новую пристань и домик для лебедей, поправили плитку. Также появились новая сцена и спортплощадки.