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Досуг Отдых

Стала известна программа открытия парка "Металлургов"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завтра, 19 октября в 15:00 состоится торжественное открытие после реконструкции парка культуры и отдыха 50-летия Октября.

Как сообщает МАУ "Парки Самары", на новую сцену с приветственным словом выйдут и. о. главы Самары Александр Карпушкин и глава администрации Кировского района Игорь Рудаков. На всей территории парка пройдут мастер-классы по запуску авиамоделей и поделкам из бумаги, соревнования по мини-гольфу, мини-футболу, гонки машин на радиоуправлении, туристическая эстафета, викторина от библиотек Кировского района. А еще будет работать контактный зоопарк и клуб ездового собаководства "Маламут Клуб".

Напомним, парк был закрыт на ремонт летом 2017 года. Сейчас здесь появилась новая входная группа — со стороны бассейна "Нептун" и со стороны ул. Ставропольской. Вокруг озера сделали ограждение, смонтировали освещение, установили новую пристань и домик для лебедей, поправили плитку. Также появились новая сцена и спортплощадки.

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Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?

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