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Права потребителя

В Самаре на предпринимателя подали в суд за продажу "Тройного" одеколона

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области провели очередные внеплановые проверки по обороту спиртосодержащей продукции.

В рамках исполнения приказа Роспотребнадзора от 27.04.2018г. №271 и реализации Постановления Главного санитарного врача РФ от 05.04.2018 №28 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям весной этого года было необходимо на 180 суток приостановить розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащими пищевыми добавками с содержанием этилового спирта более 28% готовой продукции, которая стоит ниже алкоголя крепостью свыше 28% за 0,5 литра. Исключение составляли стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, а также спиртосодержащая продукция с использованием укупорочных средств.

Однако при проведении внеплановой проверки индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в Самаре, специалисты регионального Роспотребнадзора установили факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции "Тройной одеколон" отечественного производства с долей этилового спирта 60%. Цена одеколона была ниже минимальной розничной цены, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 №58н.

На реализуемый товар был наложен арест, в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП  РФ. Материал  для рассмотрения и принятия мер передан в Мировой суд, который вынес Постановление о признании индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа с конфискацией продукции.

Теги: Роспотребнадзор нарушения спирт безопасность торговля
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