С ноября изменится расписание электричек до Жигулевского Моря

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, поезд № 6302/6301 ежедневно устанавливается сообщением Пятилетка (отправление 05.50) — Жигулевское Море (прибытие 07.41), по выходным дням на участке Жигулевское море — Отвага отменяется.

Поезд № 6312-6316/6315 ежедневно устанавливается сообщением Жигулевское Море (отпр.17.40) — Стахановская (приб.19.43), по выходным дням на участке Отвага — Жигулевское море также отменяется.

На участке Жигулевское Море — Курумоч вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов № 6312, 6325 и 6326. Так, поезд № 6325 будет отправляться из Курумоча в 10.14 и прибывать на станцию Жигулевское Море в 11.02. Поезд № 6326 будет отправляться от Жигулевского Моря в 14.37 и прибывать в Курумоч в 15.25.