Члены многодетных семей смогут летать со скидками на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград

По инициативе Росавиации субсидирование пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград будет осуществляться круглый год. Также одобрено предложение Росавиации включить в категорию граждан с правом на приобретение авиабилета по специальному тарифу членов многодетных семей. Изменения вступят в силу в текущем году.

В настоящее время полеты в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград осуществляются с 1 марта по 1 декабря (в соответствии с действующей редакцией постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 №215 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению"). Однако по инициативе Росавиации в постановление Правительства Российской Федерации №215 будут внесены изменения, закрепляющие новые сроки выполнения программы - с 1 января по 31 декабря. Ожидается, что они будут утверждены в ноябре текущего года и вступят в силу с даты подписания соответствующего постановления. Это позволит уже в этом году расширить временной интервал выполнения перевозок до конца декабря.

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Изменение сроков действия субсидирования особенно актуально для жителей Дальнего Востока (учащиеся, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи), которые смогут воспользоваться доступными авиаперевозками в центральную часть России, ее северо-западные и южные регионы на протяжении всего года. Сейчас стоимость авиационного билета, реализуемого авиакомпаниями по специальному тарифу в города Дальнего Востока, ниже существующих коммерческих тарифов от 30% до 400%, в зависимости от перевозчика и направления.

Предложенные Росавиацией изменения также открывают возможность воспользоваться правом на приобретение билетов по специальным тарифам гражданам, имеющим статус члена многодетной семьи (при предоставлении документального подтверждения).

Всего с 1 марта по 1 октября с. г. авиакомпании перевезли по спецтарифам на Дальний Восток 346 тысяч пассажиров, в Симферополь — 83 тысячи пассажиров и в Калининград 43 тысячи пассажиров (суммарно по всем направлениям — 472 тысячи человек), реализовав за 7 месяцев 532 тысячи билетов.

По действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться: гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет; гражданин Российской Федерации — женщина в возрасте свыше 55 лет; гражданин Российской Федерации — мужчина в возрасте свыше 60 лет; гражданин Российской Федерации — инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.





