В пестравском молоке выявлены опасные бактерии

Региональное управление Россельхознадзора лабораторным путем выявило нарушения при производстве питьевого молока молокопроизводителем, осуществляющим свою деятельность в Пестравском районе Самарской области.
Инспекторы Управления отобрали пробы питьевого пастеризованного молока 2,5% жирности, которое было произведено организацией, осуществляющей свою деятельность в Пестравском районе Самарской области. В отобранных пробах было выявлено несоответствие в продукте массовой доли белка, а также были выявлены вредные бактерии (КМАФАнМ).
Сообщается, что по данному нарушению будут приняты все необходимые меры.
Последние комментарии
Такое качество обслуживания по всей России. Мы уже привыкли ко всему.
А вот нашим собственникам в квитанциях на оплату ЖКУ УК требуют оплатить за водопотребление и водоотведение, но воду брать даже на помывку полов в лестничных клетках-негде!Водоразборного Крана нет... и уборщица просит дать ей воды обращаясь в квартиру... Полить цветы в газоне тоже только с квартиры. Весело?