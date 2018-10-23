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Права потребителя

В пестравском молоке выявлены опасные бактерии

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное управление Россельхознадзора лабораторным путем выявило нарушения при производстве питьевого молока молокопроизводителем, осуществляющим свою деятельность в Пестравском районе Самарской области.

Инспекторы Управления отобрали пробы питьевого пастеризованного молока 2,5% жирности, которое было произведено организацией, осуществляющей свою деятельность в Пестравском районе Самарской области. В отобранных пробах было выявлено несоответствие в продукте массовой доли белка, а также были выявлены вредные бактерии (КМАФАнМ).

Сообщается, что по данному нарушению будут приняты все необходимые меры.

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