Производителей кондитерских изделий оштрафовали на 200 тыс. рублей

В третьем квартале 2018 г. на производителей кондитерских изделий наложили 15 штрафов на 200 тыс. руб. за нарушения условий хранения, сроков годности и маркировки товаров, сообщает самарское управление Роспотребнадзора.
За это время специалисты подведомственного Роспотребнадзору лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" исследовали 354 пробы кондитерских и хлебобулочных изделий на различные показатели.
По результатам исследований все пробы кондитерских и хлебобулочных изделий отвечали требованиям технического регламента Таможенного союза по санитарно-химическим показателям, содержанию ГМО и показателям радиационной безопасности.
Семь из 58 проб (12%) не отвечали обязательным требованиям по физико-химическим показателям и семь из 259 исследованных проб кондитерских изделий (2,7%) по микробиологическим показателям.
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Такое качество обслуживания по всей России. Мы уже привыкли ко всему.
А вот нашим собственникам в квитанциях на оплату ЖКУ УК требуют оплатить за водопотребление и водоотведение, но воду брать даже на помывку полов в лестничных клетках-негде!Водоразборного Крана нет... и уборщица просит дать ей воды обращаясь в квартиру... Полить цветы в газоне тоже только с квартиры. Весело?