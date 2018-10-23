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Права потребителя

Производителей кондитерских изделий оштрафовали на 200 тыс. рублей

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В третьем квартале 2018 г. на производителей кондитерских изделий наложили 15 штрафов на 200 тыс. руб. за нарушения условий хранения, сроков годности и маркировки товаров, сообщает самарское управление Роспотребнадзора.

За это время специалисты подведомственного Роспотребнадзору лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" исследовали 354 пробы кондитерских и хлебобулочных изделий на различные показатели.

По результатам исследований все пробы кондитерских и хлебобулочных изделий отвечали требованиям технического регламента Таможенного союза по санитарно-химическим показателям, содержанию ГМО и показателям радиационной безопасности.

Семь из 58 проб (12%) не отвечали обязательным требованиям по физико-химическим показателям и семь из 259 исследованных проб кондитерских изделий (2,7%) по микробиологическим показателям.

 

Теги: Роспотребнадзор пищепром штрафы Самарская область
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