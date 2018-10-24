В день Казанской иконы Божией Матери пустят дополнительные рейсы в Винновку

3 и 4 ноября в связи с проведением престольного праздника в честь Казанской иконы Божией Матери Самарское речное пассажирское предприятие назначает дополнительные рейсы по маршруту "Самара-Винновка".

Как сообщается на сайте СРПП, отправление теплохода из Самары в субботу и воскресенье назначено на 8:15, прибытие в Винновку - в 10:15. Обратно судно выйдет в 13:15, на речной вокзал Самары оно прибудет в 15:30.

Стоимость билета: 110 рублей для взрослых, 55 рублей -для детей.