Концерт Аниты Цой в Самаре перенесен на 26 февраля

Как сообщает концертное агентство BiletSamara, российская эстрадная певица Анита Цой все-таки приедет в Самару со своим юбилейным туром. Однако это случится только в конце зимы.
Напомним, концерт Аниты Цой в КРЦ "Звезда", запланированный на 24 октября был отменен из-за экстренной госпитализации певицы.
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Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?