Концерт Аниты Цой в Самаре перенесен на 26 февраля

Как сообщает концертное агентство BiletSamara, российская эстрадная певица Анита Цой все-таки приедет в Самару со своим юбилейным туром. Однако это случится только в конце зимы.

Напомним, концерт Аниты Цой в КРЦ "Звезда", запланированный на 24 октября был отменен из-за экстренной госпитализации певицы.