16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
ТМ "Выбор хозяйки" почти вдвое завышала реальное содержание белка в молоке Производителей кондитерских изделий оштрафовали на 200 тыс. рублей Самарских молочников оштрафовали на 1 млн рублей за три месяца С прилавков самарских супермаркетов изымают небезопасные продукты Верховный Суд отменил отказ дольщице компенсировать аренду жилья

Права потребителя

В Самаре обнаружены опасные кабачки с превышением содержания нитратов

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 64
Версия для печати

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области, под его надзором на данный момент находится 2412 объектов, реализующих  плодоовощную продукцию, и четыре тепличных хозяйства. За третий квартал специалистами управления проведены проверки в отношении 63 объектов, осуществляющих реализацию овощей, в ходе которых выявлены нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на четырех объектах, а именно: отсутствие маркировки, несоблюдение условий хранения, установленных изготовителем, и несоответствие продукции требованиям безопасности.

Также в третьем квартале 2018 года испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" в рамках проведенных управлением надзорных мероприятий и производственного лабораторного контроля было отобрано и исследовано 583 пробы плодоовощной продукции (в том числе 16 проб бахчевых культур) на их соответствие нормативным требованиям по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим и показателям радиационной безопасности. Одна проба не отвечала требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" в связи с превышением содержания нитратов (импортные "кабачки свежие" 1 сорта, урожай 2018).

Пестициды, микотоксины, соли тяжелых металлов, радионуклиды, генно-модифицированные организмы (ГМО), патогенная микрофлора и яйца гельминтов во всех остальных исследованных пробах не обнаружены.

По причине отсутствия маркировки и признаков порчи, было забраковано и снято с реализации восемь партий овощей в количестве 18 кг. За выявленные нарушения в части условий хранения, маркировки и реализации плодоовощной продукции, на юридических и должностных лиц было составлено пять протоколов об административных правонарушениях по статье 14.43 часть 1 КоАП РФ (4) и по статье 6.6 КоАП РФ (1), по которым вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 43 тыс. рублей.

Теги: Роспотребнадзор Самара нарушения продукты безопасность
Комментировать

Последние комментарии

Виктор Парфенов 16 июля 2018 08:24 Самарцы недовольны качеством обслуживания на междугородних автобусных маршрутах

Такое качество обслуживания по всей России. Мы уже привыкли ко всему.

Любовь Андреевна Минакова 30 июня 2018 18:10 Площадь общедомового имущества, за которое мы платим, можно сократить

А вот нашим собственникам в квитанциях на оплату ЖКУ УК требуют оплатить за водопотребление и водоотведение, но воду брать даже на помывку полов в лестничных клетках-негде!Водоразборного Крана нет... и уборщица просит дать ей воды обращаясь в квартиру... Полить цветы в газоне тоже только с квартиры. Весело?

Фото на сайте

Самарские гастрономические бутики изнутри

Самарские гастрономические бутики изнутри

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4