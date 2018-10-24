В Самаре обнаружены опасные кабачки с превышением содержания нитратов

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области, под его надзором на данный момент находится 2412 объектов, реализующих плодоовощную продукцию, и четыре тепличных хозяйства. За третий квартал специалистами управления проведены проверки в отношении 63 объектов, осуществляющих реализацию овощей, в ходе которых выявлены нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на четырех объектах, а именно: отсутствие маркировки, несоблюдение условий хранения, установленных изготовителем, и несоответствие продукции требованиям безопасности.

Также в третьем квартале 2018 года испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" в рамках проведенных управлением надзорных мероприятий и производственного лабораторного контроля было отобрано и исследовано 583 пробы плодоовощной продукции (в том числе 16 проб бахчевых культур) на их соответствие нормативным требованиям по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим и показателям радиационной безопасности. Одна проба не отвечала требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" в связи с превышением содержания нитратов (импортные "кабачки свежие" 1 сорта, урожай 2018).

Пестициды, микотоксины, соли тяжелых металлов, радионуклиды, генно-модифицированные организмы (ГМО), патогенная микрофлора и яйца гельминтов во всех остальных исследованных пробах не обнаружены.