Самарские старшеклассники могут регистрироваться на Всероссийскую олимпиаду по финграмотности

Продолжается регистрация участников XIV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников. Она стартовала 1 сентября и завершится 1 ноября.

Как сообщает соорганизатор олимпиады, региональное управление Роспотребнадзора, конкурсное мероприятие проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научно-исследовательской деятельности и научных знаний, профессиональной ориентации школьников. Также олимпиада направлена на повышение инвестиционной и финансовой грамотности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, содействия в выявлении талантливых детей в регионах России и подготовки высококвалифицированных кадров для финансовых рынков страны и национальной системы защиты прав потребителей.

Принять участие в Олимпиаде на добровольной основе могут учащиеся образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, а также дополнительные программы в области экономики и финансов. Обучающиеся начальных и средних профессиональных учебных заведений также могут принять участие в олимпиаде, если они продолжают освоение общеобразовательных программ, соответствующих 9, 10 или 11 классу обучения общеобразовательной школы.

Подробная информация о проведении Олимпиады размещена на сайте www.fin-olimp.ru. Там же проводится регистрация участников.