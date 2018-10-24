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Образование и работа

Самарские старшеклассники могут регистрироваться на Всероссийскую олимпиаду по финграмотности

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продолжается регистрация участников XIV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников. Она стартовала 1 сентября и завершится 1 ноября.

Как сообщает соорганизатор олимпиады, региональное управление Роспотребнадзора, конкурсное мероприятие проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научно-исследовательской деятельности и научных знаний, профессиональной ориентации школьников. Также олимпиада направлена на повышение инвестиционной и финансовой грамотности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, содействия в выявлении талантливых детей в регионах России и подготовки высококвалифицированных кадров для финансовых рынков страны и национальной системы защиты прав потребителей.

Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 31 марта, в три этапа. На первом этапе проводится заочное тестирование с применением дистанционных образовательных технологий, на втором — творческое эссе по предложенной Оргкомитетом тематике с применением дистанционных образовательных технологий, на третьем, заключительном этапе — финал в очной форме.

Принять участие в Олимпиаде на добровольной основе могут учащиеся образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, а также дополнительные программы в области экономики и финансов. Обучающиеся начальных и средних профессиональных учебных заведений также могут принять участие в олимпиаде, если они продолжают освоение общеобразовательных программ, соответствующих 9, 10 или 11 классу обучения общеобразовательной школы.

Подробная информация о проведении Олимпиады размещена на сайте www.fin-olimp.ru. Там же проводится регистрация участников.

Теги: Роспотребнадзор Самара олимпиада образование финансовая грамотность школьники
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