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Образование и работа

Около 10% самарских выпускников поступили в вузы других регионов

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство образования и науки Самарской области представило окончательные итоги приемной кампании 2018 года.

Общеобразовательные школы в этом году закончили более 13 тысяч выпускников. Из них порядка 10% продолжили обучение в вузах других субъектов РФ.

В 2018 году в вузы Самарской области приняты на обучение 27 390 человек (в прошлом году 26507 студентов), из них 11347 поступили на бюджет, 16043 — будут учиться платно. По программам бакалавриата обучаются 17614 студентов, специалитета – 2213, магистратуры – 2696 человек. На места бюджетного финансирования по программам бакалавритата и специалитета по очной форме обучения поступили 8658 человек.

Доля поступивших абитуриентов, проживающих в других регионах сохранилась на уровне 2017 года; доля иностранных студентов выросла с 3,7% до 3,9% (2016 — 3,3%).

На очную форму обучения на бюджетные места приняты 1571 медалист (в 2017 году — 1527 человек), в том числе 1197 - медалисты Самарской области, доля медалистов в общем приеме составляет 21%.

Сообщается, что в этом году вузам региона удалось увеличить численность детей, поступающих без вступительных экзаменов, к которым, например, относятся победители и призеры всероссийской предметной олимпиады. В настоящее время на бюджетные места поступили 32 победителя и призера олимпиад, что выше уровня прошлого года (25 человек).

Среди направлений подготовки с высокими средними баллами ЕГЭ и наиболее востребованными среди абитуриентов являются: авиационная и ракетно-космическая техника, архитектура и строительство, дизайн, нефтегазовое дело, здравоохранение, журналистика, юриспруденция, экономика, филология, химия и химические технологии, педагогическое образование.

Теги: Самара вузы приемная кампания образование выпускники студенты
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