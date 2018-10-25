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Авиакомпания "Ижавиа" запускает программу полетов из Самары

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авиакомпания "Ижавиа" анонсировала запуск масштабной маршрутной сети полетов из международного аэропорта Курумоч. Полеты по 11 направлениям будут запущены в ноябре–декабре 2018 года. Среди них новый для самарских пассажиров маршрут в Омск. Перевозка пассажиров запланирована на ЯК-42.

Аэропорт Самары будет включен в эту сеть как узловой трансферный аэропорт:  пассажиров северных и восточных направлений будут доставлять в Курумоч для последующего вылета на юг и наоборот. Более подробно с расписанием вы можете ознакомиться на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.

АО "Ижавиа" — единственный государственный авиаперевозчик Приволжского федерального округа, базирующийся в Ижевске. Авиапредприятие создано в 1944 году, в настоящее время является акционерным обществом со 100%-ой долей акций, находящихся в собственности Удмуртской Республики. Выполняет полеты по всей стране. Основа воздушного парка компании — самолеты Як-42.

Теги: Ижавиа Самара авиаперевозки Курумоч
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