В Самарской шаурме обнаружен золотистый стафилококк

Самарский Роспотребнадзор отчитался о результатах проведения проверок предприятий общественного питания по изготовлению и реализации шаурмы.

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в 2018 были проведены внеплановые выездные проверки объектов общественного питания по изготовлению и реализации шаурмы на основании девяти поступивших жалоб и по одному факту острой кишечной инфекции. Во всех проверенных предприятиях были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов, такие, как: несоблюдение сроков годности и условий хранения готовой пищевой продукции, отсутствие в ряде случаев документов на поступающее сырье, подтверждающих его качество и безопасность, требуемой маркировки, необходимого набора помещений, централизованного горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, медицинского осмотра у сотрудников.

Сообщается, что для проведения лабораторного контроля на базе ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям было отобрано и исследовано 14 образцов продукции и сырья, из низ 12 не отвечало гигиеническим нормативам, в том числе в одном случае выделена патогенная микрофлора (золотистый стафилококк). По результатам проверок, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям были даны предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил и требований технических регламентов.

Специалистами Управления составлено 14 протоколов об административном правонарушении по ст. 6.6, 14.43 ч. 1 и ч.2 КоАП РФ, в том числе пять протоколов - о временном запрете деятельности, по которым материалы были направлены в судебные органы. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управлением вынесено 10 постановлений о штрафе в сумме 136 тысяч рублей. Судами вынесено четыре постановления о привлечении виновных юридических лиц к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ в виде приостановления деятельности сроком на 60-90 суток, один протокол в настоящее время находится на рассмотрении суда.